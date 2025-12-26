Bomba Marquez, arriva la rivelazione sul Mondiale: il gesto non è passato inosservato

Marc Marquez è stato il protagonista del Mondiale ed ha vinto il titolo con diverse gare di anticipo ed un dominio davvero assoluto.

L’avvento di Marc Marquez in MotoGp è stato spaventoso ed ha letteralmente lasciato le briciole a tutti gli avversari. Poco da dire, Marc è arrivato nella Ducati ufficiale e non ha lasciato scampo agli avversari, a partire dal compagno di squadra Pecco Bagnaia, mai in lizza per competere con lui e davvero in controllo totale delle gare.

Marc Marquez lascia le briciole agli altri: avverrà anche nel 2026?

Marc Marquez ha vinto il titolo con diversi gran premi di anticipo e lo dimostra il fatto che a causa di una caduta non ha potuto partecipare agli ultimi gran premi, comunque ininfluenti rispetto ai risultati. Marc vince ancora e dominando ed ora c’è la curiosità per capire se lascerà briciole o meno a tutti gli avversari, anche nel 2026. Pecco Bagnaia ma anche suo fratello Alex Marquez e tanti altri chiamati al riscatto.

Il capomeccanico di Marquez è l’italiano Alex Rigamonti che ha parlato cosi ai microfoni di Marca rivelando succosi retroscena. Ecco le sue parole: “E’ andato davvero forte quest’anno ed è stata una sorpresa per tutti. Quel che posso dire è che quest’anno ci sono state gare dove non è andato al 100 %, ci ha detto questo. Al massimo in alcune spingeva per due giri, prendeva il distacco e poi gestiva la gara”.

Parole che sono impressionanti e che testimoniano la differenza attuale tra Marc e tutti gli altri, un dominio letteralmente assoluto.