LIVE – Padova-Civitanova 0-3 (22-25, 14-25, 17-25): Superlega 2022/2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Pallavolo Padova-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I veneti di Jacopo Cuttini, decimi in classifica con 9 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria stagionale. Servirà però una grande prestazione per battere i cucinieri. Gli uomini di Gianlorenzo Blengini, dopo qualche difficoltà iniziale, hanno trovato il ritmo giusto e sono ora secondi alle spalle della capolista Perugia. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di lunedì 26 dicembre alla Kioene Arena di Padova. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Padova-Civitanova di Superlega 2022/2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

PADOVA – CIVITANOVA 0-3 (22-25, 14-25, 17-25)

_______________________________________________________

FINISCE QUI! CIVITANOVA SUPERA IN TRE SET PADOVA!

TERZO SET- Sette match-point per Citivanova.

TERZO SET- 15-20, la Lube è ormai avviata verso un altro successo.

TERZO SET- Sempre cinque punti di gap, 13-18.

TERZO SET- La Lube vola sul +5, 10-15.

TERZO SET- Ace di Zaytsev, 9-12.

TERZO SET- Sorpasso Lube, 6-8.

TERZO SET- In questa fase conducono i veneti, 4-3.

TERZO SET – Primo punto per Padova, 1-0.

SECONDO SET- SET CIVITANOVA! La Lube spazza via Siena e va sul 2-0 con un netto 25-

SECONDO SET- Undici set-point a favore di Civitanova.

SECONDO SET- Parziale nettamente dominato dagli ospiti, 13-20.

SECONDO SET- Attacco vincente di Balaso, 11-17.

SECONDO SET- Nuovo break in favore di Civitanova, che va sul 9-14.

SECONDO SET- Padova prova a ricucire il gap, 8-11.

SECONDO SET- I padroni di casa stanno accusando le fatiche del primo parziale, 4-9.

SECONDO SET- Zaytsev e compagni volano sull’1-5.

SECONDO SET- La Lube prova a ripartire da dove aveva lasciato, 0-1.

PRIMO SET- SET CIVITANOVA! I marchigiani chiudono 22-25!

PRIMO SET- Due set point Civitanova, 22-24.

PRIMO SET- C’è sempre grande equilibrio, 22-22.

PRIMO SET- Civitanova mantiene la testa avanti, 19-20.

PRIMO SET- Sorpasso Civitanova, 16-18.

PRIMO SET- Ancora parità, 16-16.

PRIMO SET- Aggancio Civitanova, 13 pari.

PRIMO SET- Zaytsev a segno per il 13-11.

PRIMO SET- Sempre tre lunghezze di distacco tra le due squadre, 11-8,

PRIMO SET- I padroni di casa mettono tre punti tra sé e gli avversari, 8-5.

PRIMO SET- Attacco vincente per Padova, 3-2.

PRIMO SET- Primo punto per i veneti, 1-0.

PRIMO SET- Si comincia!

17:50 – Buon pomeriggio e benvenuti gentili lettori di Sportface.it, a breve inizierà il match tra Padova e Civitanova.