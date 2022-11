LIVE – Thompson/Purcell-Mektic/Pavic 6-7(3) 3-3, semifinale Finals Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Thompson/Purcell-Mektic/Pavic, incontro valido per il doppio decisivo della prima semifinale delle Finals di Coppa Davis 2022. Australia e Croazia hanno vinto il loro match di quarti con un sonoro 2-0, dunque senza dover chiamare in causa le coppie di doppio. Sfida che si preannuncia imperdibile, nonostante la scelta di lasciare fuori Ebden. I favori sono Mektic e Pavic, reduci dalla finale persa alle Atp Finals di Torino. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 16:00. Il contesto è il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

THOMPSON/PURCELL-MEKTIC/PAVIC 0-1 (6-7 3-3)

SECONDO SET – Ancora nessun punto perso sulla prima dai croati, 40-15.

SECONDO SET – Tengono gli austrliani al servizio, 3-3.

SECONDO SET – Serve bene anche Pavic, 2-3.

SECONDO SET – Tiene il servizio a 0 Thompson, 2-2.

SECONDO SET – Turno di battuta agevole per Mektic, 1-2.

SECONDO SET – Si salvano gli australiani, 1-1

SECONDO SET – Sbaglia la risposta Pavic, 15-30.

SECONDO SET – Tiene il servizio a 0 Pavic, 0-1.

PRIMO SET – Ottima volée di Mektic, 1-0 Croazia.

PRIMO SET – Risposta a rete di Pavic, 3-6.

PRIMO SET – Sbaglia la risposta Mektic, 2-6.

PRIMO SET – Set point per i croati, 1-6.

PRIMO SET – Sbaglia di dritto Thompson, 1-5.

PRIMO SET – Altro mini break e set in discesa, 1-4.

PRIMO SET – Grande scambio di Mektic e mini break, 1-3.

PRIMO SET – Sbaglia il dritto Thompson, 1-2.

PRIMO SET – Recuperano subito il break gli australiani, 1-1.

PRIMO SET – Subito mini break subito da Purcell, 0-1.

PRIMO SET – Turno di servizio agevole per Mektic, si va al tie-break.

PRIMO SET – SI salva ai vantaggi Thompson, 6-5

PRIMO SET – Ottima difesa della rete di Pavic, 40-40.

PRIMO SET – Due punti in fila di Pavic, 40-30.

PRIMO SET – 4 punti in fila per i croati, 5-5.

PRIMO SET – Ace di Pavic, 30-15.

PRIMO SET – Sbaglia a rete Mektic, 0-15.

PRIMO SET – Si salvano gli australiani, 5-4.

PRIMO SET – Ace di Purcell.

PRIMO SET – Palla break per i croati, 40-ad.

PRIMO SET – Primo turno di battuta ai vantaggi.

PRIMO SET – In difficoltà Purcell, 15-30.

PRIMO SET – Si va avanti senza palle break anche sul turno di battuta di Mektic, 4-4.

PRIMO SET – Solido Thompson con palle nuove, 4-3.

PRIMO SET – Primo turno di servizio agevole anche per Pavic, 3-3

PRIMO SET – Purcell tiene a 0 il servizio, 3-2.

PRIMO SET – Chiude il game Mektic, 2-2

PRIMO SET – Ottima volée di Pavic, 40-30.

PRIMO SET – Bel lungo linea di Thompson, 0-15.

PRIMO SET – Serve bene Thompson, 2-1.

PRIMO SET – Buona difesa della rete di Mektic, 1-1.

PRIMO SET – Ace di Pavic, 15-0.

PRIMO SET – Tiene il servizio a 15 Purcell, 1-0.

PRIMO SET – Si inizia con Purcell al servizio.