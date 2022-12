LIVE – Sci di fondo, sprint Lillehammer 2022: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale delle sprint di Lillehammer 2022, valide per le Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di fondo.Saranno sette gli azzurri in gara al maschile e al femminile: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz e Anna Comarella. Appuntamento alle ore 9.30 con le qualificazioni, mentre alle ore 12 ci saranno le fasi finali. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

