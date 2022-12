LIVE – Torino-Almeria 1-1, Amichevole 2022 (DIRETTA)

La diretta live di Torino-Almeria, amichevole invernale 2022. Alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar la squadra di Juric affronta l’Almeria, quattordicesimo in Liga con 16 punti, nel secondo test invernale dopo la vittoria contro l’Espanyol. Calcio d’inizio alle ore 17. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con la diretta scritta.

COME VEDERE LA GARA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Torino-Almeria 1-1 (36′ Schuurs, 88′ Ramazani)

Grazie a tutti gli amici di Sportface per aver seguito questa diretta testuale.

FINISCE LA PARTITA

90′- Nessun recupero

88′- GOOL ALMERIA!!! Ramazani approfitta dell’errore della difesa granata e insacca la rete del pareggio: 1-1

76′- Zima sale sulla destra, cerca Bayeye di testa ma non lo trova

70′- Girandole di cambi tra le due formazioni

65′- Gineitis ammonito

64′- Mendes tenta il diagonale, supera Vojvoda e calcia sul secondo palo, angolazione sbagliata e pallone fuori

61′- Giallo per Schuurs

53′- Embarba tenta la punizione diretta in porta, blocca facile Milinkovic

50′- L’Almeria si spinge in attacco e si rende pericoloso

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Nessun recupero

36′- GOOL TORINO!!! Schuurs sbuca sul corner di Lazaro, prima ci prova di testa ma la palla finisce contro un avversario. Il difensore ci riprova sulla respinta e insacca col destro: 1-0

24′- Doppia conclusione Almeria verso la porta, niente di difficile, blocca Milinkovic

17′- Lazaro mette un cross in area per Schuurs che calcia sul primo palo. Il difensore olandese aggancia al volo ma non trova di poco lo specchio della porta

13′- Karamoh mette un bel traversone in mezzo per Sanabria, che va di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa

12′- Cross di Chumi che finisce direttamente nelle braccia di Vanja

7′- Embarba ci prova dal limite dell’area, pallone che termina fuori di poco

1′- Inizio del match

ORE 16:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Torino-Almeria. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.