Torino-Almeria oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Torino-Almeria, amichevole invernale 2022. Alla “Pinatar Arena” di San Pedro del Pinatar la squadra di Juric affronta l’Almeria, quattordicesimo in Liga con 16 punti, nel secondo test invernale dopo la vittoria contro l’Espanyol. Calcio d’inizio alle ore 17 di questo pomeriggio, venerdì 16 dicembre. L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Torino Channel.

