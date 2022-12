LIVE – Picerno-Catanzaro, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Tommaso de Laurentiis 9

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Picerno-Catanzaro, match della ventesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. Si tratta della sfida numero 5, con 4 soli precedenti molto recenti per via dell’accesso ai campionati professionistici dei melandrini solo dalla stagione 2019-20. Tre vittorie e 7 reti fatte dal Catanzaro, 1 pareggio e nessuna vittoria e nessun gol realizzato dal Picerno. Si gioca alle 14:30 di venerdì 23 dicembre e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Picerno-Catanzaro (Ore 14:30)