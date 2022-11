LIVE – Arzignano-Vicenza 0-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Arzignano-Vicenza, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono turnati al successo nell’ultimo turno contro il Sangiuliano e vogliono provare a dare continuità ai loro risultati per consolidare un inaspettato piazzamento in zona playoff. Il club veneto, dal suo canto, arriva da tre vittore nelle ultime cinque gare ed ha due punti di vantaggio proprio sugli avversari odierni, per questo motivo ha intenzione di portare a casa altri tre preziosi punti per non perdere terreno dalle prime della classe.. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di lunedì 28 novembre, chi avrà la meglio?

Sportface.it seguirà il match in diretta e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

Arzignano-Vicenza 0-0

47′- Dentro Bonetto fuori Tremolada nell’Arzignano. Conclusione poi di Stoppa dal lato destro dell’area di rigore, il portiere dell’Arzignano però blocca senza particolari problemi.

45′- Si riparte! Cartellino rosso per Luca Piana dell’Arzignano subito in avvio! Il calciatore era già ammonito, fallo duro su un avversario e doppio giallo per lui!

FINE PRIMO TEMPO

45′- Dopo tre minuti di recupero l’arbitro mette la parola fine al primo tempo.

40′- Ritmo molto spezzettato in campo, poche azioni fluide e tanti interventi duri puniti con il giallo.

34′- Occasione Vicenza! Conclusione di Oviszach dal limite dell’area, pallone non distante dal palo destro della porta avversaria.

25′ Meglio l’Arzignano in questi primi 25 minuti di gioco, padroni di casa più aggressivi e motivati in campo.

20′- Gioco al momento fermo per l’infortunio di Valietti alla spalla, il calciatore del Vicenza è costretto ad uscire dal campo. Al suo posto Enrico Oviszach.

15′- L’Arzignano prova a rendersi pericoloso in avanti, con un buon spunto di Tremolada sulla fascia destra. Il calciatore crossa rasoterra al centro, ma Cofente blocca in area piccola.

5′- Primi cinque minuti di gioco a buon ritmo, una conclusione per parte verso la porta. In entrambi i casi però i tiri sono stati troppo centrali e facili preda dei portieri.

1′- Si comincia!

20.25- Buon serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale del match di Serie C tra Arzignano e Vicenza. Ancora pochi istanti all’inizio del match!