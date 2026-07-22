Coppa del Mondo tiro a volo, Sodi secondo nello Skeet: domani le finali su Tiro a Volo TV

L’azzurro chiude la prima giornata di qualificazioni ad Hangzhou con un quasi perfetto 74/75. Martina Maruzzo è la migliore italiana tra le donne con 71/75. Giovedì 23 luglio le finali saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Buon avvio per l’Italia nella quarta e ultima prova della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in corso ad Hangzhou. Al termine della prima giornata di qualificazioni dello Skeet, disputata oggi sulle pedane del Fuyang Yinhu Sports Centre, Niccolò Sodi occupa la seconda posizione provvisoria nella classifica maschile.

L’atleta dell’Aeronautica ha commesso un solo errore nei primi 75 piattelli, chiudendo con un eccellente 74/75. Tra le donne, la migliore delle azzurre è Martina Maruzzo, al momento in corsa con il punteggio di 71/75.

La competizione proseguirà domani, giovedì 23 luglio, con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali. L’atto conclusivo femminile inizierà alle 10.15 italiane, mentre quello maschile è previsto alle 11.45. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, il canale della Federazione Italiana Tiro a Volo disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Sodi a un piattello dalla vetta

Dopo le prime tre serie, la graduatoria maschile è guidata dallo spagnolo José Maria Mielgo Moneo, unico atleta ad aver completato la giornata con il punteggio pieno di 75/75.

Alle sue spalle Nicolò Sodi condivide la seconda posizione provvisoria con il giapponese Shotano Toguchi, entrambi a quota 74.

Tammaro Cassandro, atleta dei Carabinieri originario di Caserta, resta in corsa con 72/75. Più indietro Marco Coco delle Fiamme Oro, che ha terminato la prima parte della gara con 69/75.

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Maruzzo migliore azzurra nello Skeet femminile

Nella competizione femminile comandano la statunitense Samantha Simonton e la slovacca Vanesa Hockova, entrambe con 74/75. La cinese Yiting Jiang segue a un solo piattello di distanza con 73.

Martina Maruzzo, portacolori dell’Esercito, ha chiuso la giornata con 71/75 e resta la migliore italiana in classifica.

Giada Longhi delle Fiamme Oro ha totalizzato 66/75, mentre Simona Scocchetti dell’Esercito ha concluso con 59/75.

Domani qualificazioni e finali in diretta su Tiro a Volo TV

Giovedì gli specialisti dello Skeet affronteranno altri 50 piattelli. Al termine delle qualificazioni, i migliori otto della classifica maschile e le migliori otto di quella femminile accederanno alle rispettive finali.

La finale femminile sarà trasmessa dalle 10.15 italiane, mentre quella maschile inizierà alle 11.45. Gli appassionati potranno seguire entrambe le competizioni in diretta su Tiro a Volo TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV.

Ad Hangzhou anche la squadra italiana di Trap

Nel frattempo ha raggiunto Hangzhou anche la Nazionale italiana di Fossa Olimpica guidata dal direttore tecnico Marco Conti e, in questa occasione, accompagnata dal tecnico federale Fabrizio Satolli.

Gli azzurri inizieranno sabato 25 luglio con gli allenamenti ufficiali. La gara si svilupperà poi nelle giornate di domenica 26 e lunedì 27 luglio.

Nel settore maschile saranno in pedana Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo. La squadra femminile sarà invece composta da Alessia Iezzi, Erica Sessa e Martina Grioni.

La squadra azzurra di Skeet

Uomini:

Tammaro Cassandro, Carabinieri, Caserta

Nicolò Sodi, Aeronautica, Arezzo

Marco Coco, Fiamme Oro, Ardea

Donne:

Giada Longhi, Fiamme Oro, Longone Sabino

Martina Maruzzo, Esercito, Nanto

Simona Scocchetti, Esercito, Tarquinia

Direttore tecnico: Luigi Agostino Lodde.

La squadra azzurra di Trap

Uomini:

Mauro De Filippis, Fiamme Oro, Taranto

Massimo Fabbrizi, Carabinieri, Monteprandone

Giovanni Pellielo, Fiamme Azzurre, Vercelli

Donne:

Alessia Iezzi, Carabinieri, Manoppello

Erica Sessa, Fiamme Oro, Cava de’ Tirreni

Martina Grioni, Carabinieri, Garlasco

Tecnico federale: Fabrizio Satolli.

Il programma completo della Coppa del Mondo

Giovedì 23 luglio

Gara di Skeet maschile e femminile: ultimi 50 piattelli di qualificazione

Ore 10.15: finale Skeet femminile, diretta su Tiro a Volo TV

Ore 11.45: finale Skeet maschile, diretta su Tiro a Volo TV

Venerdì 24 luglio

Allenamenti liberi di Trap

Sabato 25 luglio

Allenamenti ufficiali di Trap

Domenica 26 luglio

Gara di Trap maschile e femminile: 75 piattelli

Lunedì 27 luglio

Gara di Trap maschile e femminile: ultimi 50 piattelli

Ore 10.15: finale Trap femminile, diretta su Tiro a Volo TV

Ore 11.45: finale Trap maschile, diretta su Tiro a Volo TV

Martedì 28 luglio

Gara Trap Mixed Team

Ore 10.15: finale Mixed Team Trap, diretta su Tiro a Volo TV

A seguire, cerimonia di chiusura.