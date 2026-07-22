Grand Prix Brescia 2026, Pernici e Fabbri primi protagonisti annunciati

Il meeting Silver del Continental Tour si disputerà il 30 agosto allo stadio Gabre Gabric. In gara il primatista italiano degli 800 metri e il campione europeo del getto del peso, affiancato da Zane Weir e Nick Ponzio.

Francesco Pernici e Leonardo Fabbri sono i primi atleti annunciati per il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia 2026, in programma il 30 agosto allo stadio Gabre Gabric e inserito nel calendario Silver del Continental Tour.

Il pubblico bresciano potrà così assistere alle prove di due primatisti italiani, protagonisti di una stagione di alto livello negli 800 metri e nel getto del peso.

Pernici torna sulla pista di casa

Grande attesa per Francesco Pernici, atleta delle Fiamme Gialle e beniamino di casa. Proprio nel corso di questa stagione il mezzofondista ha riscritto il primato italiano degli 800 metri, superando dopo 53 anni e sei giorni il precedente record di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro il 27 giugno 1973 all’Arena Civica di Milano.

Per Pernici, gareggiare al Gabre Gabric avrà un significato particolare, trattandosi della pista sulla quale ha costruito il proprio percorso sportivo.

«Per me sarà un’incredibile emozione perché si correrà in casa, sulla pista in cui ho costruito la mia vita da atleta. Voglio vincere per la prima volta il titolo del Meeting della mia città e, chissà, sarebbe bello migliorare proprio lì il mio fresco record italiano».

L’atleta ha inoltre promesso di provare a offrire spettacolo, auspicando una grande presenza di pubblico sugli spalti per sostenere un rappresentante dell’atletica bresciana.

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Fabbri protagonista nel getto del peso

Tra i primi nomi ufficializzati figura anche Leonardo Fabbri, portacolori dell’Aeronautica e campione europeo in carica nel getto del peso.

L’atleta di Bagno a Ripoli ha conquistato tre medaglie mondiali tra competizioni indoor e outdoor e in questa stagione ha raggiunto la misura di 22,74 metri nella tappa della Diamond League di Eugene.

Fabbri ha vinto sette delle ultime otto gare disputate e dieci delle tredici competizioni affrontate nella stagione all’aperto. Il suo principale obiettivo sarà confermare il titolo europeo a Birmingham, continuando a inseguire anche il superamento della barriera dei 23 metri.

Il primatista italiano era arrivato a soli due centimetri da quella misura due anni fa a Bruxelles, quando aveva lanciato a 22,98.

A Brescia anche Weir e Ponzio

La gara del peso vedrà la partecipazione anche di Zane Weir, atleta delle Fiamme Gialle, e Nick Ponzio, dell’Athletic Club 96 Alperia.

Per l’occasione sarà predisposta una tribuna speciale, dalla quale gli spettatori potranno seguire la competizione a pochi metri dai protagonisti.

I biglietti per il Banca Valsabbina Grand Prix Brescia sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento, attraverso la piattaforma Vivaticket e nei punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Con Pernici e Fabbri arriva così il primo assaggio del cast che animerà il meeting del 30 agosto sulla pista del Gabre Gabric.