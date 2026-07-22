Mondiali giovanili di arrampicata, Titi quarto nella Speed U17: rivivi le gare su Climbing TV, domani spazio al Boulder

Jacopo Titi sfiora il podio ad Arco, mentre Francesco Ponzinibio chiude quinto tra gli Under 19. Le gare già disputate sono disponibili on demand su Climbing TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che venerdì 24 e sabato 25 luglio trasmetterà semifinali e finali del Boulder.

La quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata sportiva di Arco ha avuto come protagonista la velocità. Dieci sprinter italiani sono scesi sulla parete Speed del Climbing Stadium, sostenuti dal pubblico di casa e capaci di ottenere risultati di rilievo internazionale.

Il miglior piazzamento azzurro è stato il quarto posto di Jacopo Titi nella categoria Under 17. Francesco Ponzinibio ha invece terminato quinto tra gli Under 19, dopo aver fatto registrare il miglior tempo assoluto delle qualificazioni.

Tutte le emozioni delle competizioni già disputate, comprese le gare Lead e Speed, possono essere rivissute on demand su Climbing TV, il canale dedicato all’arrampicata della piattaforma OTT Sportface TV. La programmazione proseguirà venerdì 24 e sabato 25 luglio con semifinali e finali del Boulder Under 17 e Under 19.

Jacopo Titi sfiora il podio nella Speed Under 17

Le qualificazioni maschili Under 17 hanno fatto registrare tempi particolarmente elevati, con nove atleti capaci di scendere sotto la barriera dei sei secondi.

Tra questi anche Jacopo Titi, che ha migliorato il proprio primato personale fermando il cronometro a 5,61 secondi. Il quinto posto ottenuto nella prima fase gli ha consentito di accedere al tabellone a eliminazione diretta.

Il percorso di Samuele Erra e Giorgio Villa si è invece concluso nelle qualificazioni, terminate rispettivamente al 41° e al 50° posto.

Negli ottavi di finale, Titi ha eliminato il polacco Mysliwiec con il tempo di 5,80. Nei quarti l’azzurro ha ulteriormente alzato il livello della propria prestazione, superando il cinese Wang in 5,58.

La corsa verso il titolo si è fermata in semifinale contro il cinese Zhou. L’atleta asiatico ha completato la parete in 5,22, precedendo il comunque ottimo 5,41 dell’italiano.

Nella finale per il terzo posto è stato il tedesco Müller ad avere la meglio. Titi ha così concluso il Mondiale in quarta posizione, confermandosi tra i migliori giovani interpreti internazionali della specialità.

Nella gara femminile Under 17, Carolina Mariani ha terminato le qualificazioni al 20° posto con il tempo di 8,72.

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Ponzinibio domina le qualificazioni Under 19

Nella competizione maschile Under 19, Francesco Ponzinibio ha fatto registrare il miglior tempo delle qualificazioni. L’azzurro ha chiuso la propria prova in 5,04 secondi, presentandosi alla fase finale come uno dei principali candidati alle medaglie.

Alessandro Trezzi ha conquistato l’ultimo posto disponibile nel tabellone a eliminazione diretta, classificandosi sedicesimo in 5,55. Alessandro Corna ha invece terminato la gara in 28ª posizione.

La combinazione dei risultati delle qualificazioni ha prodotto subito un confronto italiano negli ottavi di finale. Ponzinibio ha superato Trezzi con il tempo di 5,40.

Nei quarti, però, un errore ha compromesso la prova del velocista modenese, eliminato dal cinese Yanze Shi, successivamente laureatosi campione del mondo.

Ponzinibio, vicecampione mondiale in carica, ha chiuso al quinto posto. Resta il rammarico per un risultato che avrebbe potuto essere ancora più prestigioso, ma i tempi ottenuti confermano la sua presenza nell’élite mondiale della Speed giovanile.

Strocchi e Mengoli raggiungono il tabellone finale

Nelle qualificazioni femminili Under 19, Sara Strocchi ha ottenuto l’undicesimo posto con il tempo di 7,61, mentre Eva Mengoli si è classificata dodicesima in 7,67. Entrambe hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale.

Alice Marcelli ha invece mancato di poco la top 16, concludendo la prova in diciottesima posizione.

Nel primo turno a eliminazione diretta, Mengoli è stata superata dalla coreana Hwang e ha terminato il Mondiale al quattordicesimo posto.

Più equilibrata la sfida tra Strocchi e la cinese Bai, decisa da appena sei centesimi. L’atleta asiatica si è imposta in 6,96 contro il 7,02 dell’azzurra. Strocchi ha così chiuso in nona posizione, a un passo dall’accesso ai quarti.

L’Italia conferma la propria crescita nella Speed

La giornata di Arco ha confermato la competitività del movimento giovanile italiano. Il quarto posto di Titi, il quinto di Ponzinibio, il nuovo primato personale dell’azzurro Under 17 e i numerosi accessi ai tabelloni finali rappresentano segnali importanti.

I giovani sprinter italiani hanno mostrato di poter gareggiare stabilmente ai massimi livelli, ottenendo piazzamenti e riscontri cronometrici di valore internazionale.

Le gare da rivedere su Climbing TV

Gli appuntamenti già disputati ai Mondiali Giovanili di Arco sono disponibili on demand su Climbing TV, canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV.

Gli appassionati possono rivedere le semifinali e le finali Lead Under 17 e Under 19 del 20 luglio, oltre alle qualificazioni e alle finali Speed Under 17 e Under 19 disputate il 21 luglio.

Mondiali di Arco, il Boulder in diretta su Climbing TV

La programmazione dei Campionati Mondiali Giovanili proseguirà con le gare di Boulder, trasmesse in diretta su Climbing TV.

Venerdì 24 luglio

Ore 9: semifinali Boulder Under 17

Ore 18: finali Boulder Under 17

Sabato 25 luglio

Ore 9: semifinali Boulder Under 19

Ore 18: finali Boulder Under 19

Climbing TV accompagnerà quindi gli appassionati anche nelle prossime giornate della rassegna iridata, offrendo sia le dirette degli appuntamenti ancora in programma sia la possibilità di rivedere le gare già concluse.