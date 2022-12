Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Perugia liquida in tre set il Minas e raggiunge Trento in finale

La Sir Safety Susa Perugia sconfitte in tre set l’Itambé Minas e si qualifica per la finale del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Sarà un atto conclusivo tutto italiano al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile, dato che l’Itas Trentino aveva battuto in precedenza in Sada Cruzeiro. Se Michieletto e compagni si erano imposti con un comodo 3-0, si può dire lo stesso per i Block Devils, vittoriosi con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-19, 25-17). A senso unico anche la seconda semifinale, con i ragazzi di coach Anastasi che non corrono alcun rischio ed amministrano con grande intelligenza il vantaggio costruitosi. Prima finale a un Mondiale per Giannelli e compagni, determinati a bissare i due successi ottenuti in stagione contro Trento. Sarà la terza finale della storia tutta italiana.

LA PARTITA – Buon avvio di Perugia, che traccia fin da subito un solco con gli avversari e si dimostra padrona del campo. Dopo aver toccato un massimo vantaggio di +8, i Block Devils rallentano e si limitano ad amministrare, tendendo a debita distanza gli avversari. Nonostante cali parzialmente l’intensità, per i ragazzi di coach Anastasi il set non è mai in discussione. Il parziale termina dunque per 25-19 in loro favore senza ulteriori sussulti.

Praticamente identico il copione del secondo set, in cui Perugia scappa già nelle battute iniziali e gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà. Il Minas oscilla tra il -4 e il -6 ma non riesce mai ad impensierire gli avversari, pur provandoci in tutti i modi. I Block Devils giocano un volley solido e privo di sbavature che gli consente di mettere le mani sulla frazione, sempre con il punteggio di 25-19, a sua volta sempre caratterizzato dall’allungo decisivo nella prima metà.

L’andamento del match non cambia neppure nel terzo parziale e Perugia deve limitarsi al minimo indispensabile per restare avanti nel punteggio. Stavolta il gap tra le due squadre ondeggia tra il +2 e il +4, ma poco cambia. Il Minas svolge il ruolo di vittima sacrificale e quasi accetta l’idea di dover perdere un match del genere. A prendersi la scena nel terzo set è Semeniuk, primo giocatore ad andare in doppia cifra e autore dell’ace che chiude i conti. Lo score finale sarà 25-17, viziato da sei punti consecutivi per i ragazzi di Anastasi nel finale.