Slittino: doppietta da sogno per Fischnaller a Park City

Dominik Fischnaller centra una doppietta storica. L’altoatesino piazza il bis immediato vincendo anche la prova sprint della tappa di Park City (Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2022-2023, approfittando della pessima prestazione di Wolfgang Kindl. Fischnaller ha chiuso con il tempo di 27.552 con 88 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleirscher e 130 sul tedesco Felix Loch. Quarta posizione per lo statunitense Jonathan Eric Gustafson a 177, mentre è ottimo quinto Leon Felderer a 179. Sesta posizione per l’australiano Alexander Michael Ferlazzo a 190, quindi è settimo lo statunitense Tucker West a 253 davanti al connazionale Chris Mazdzer a 265. Nono il lettone Kristers Aparjods a 333, mentre completa la top10 lo slovacco Jozef Ninis a 360.La classifica generale vede quindi al comando Dominik Fischnaller con 395 punti contro i 338 di Kindl ed i 296 di David Gleirscher, quindi è quarto Loch con 281. La Coppa del Mondo di slittino chiude la sua trasferta nordamericana e dà il via alle sue vacanze natalizie. Si tornerà, infatti, in azione nel weekend del 7-8 gennaio in quel di Sigulda (Lettonia).