Next Gen Atp Finals 2021, Musetti è fuori: Korda vince in tre set

by Michele Muzzarelli

Lorenzo Musetti - Foto Ray Giubilo

Finisce qui l’avventura alle Next Gen Finals 2021 di Lorenzo Musetti, che nell’ultimo match del gruppo B è stato sconfitto da Sebastian Korda con il punteggio di 4-2 4-3(3) 4-2. Con questo risultato lo statunitense chiude il girone da primo classificato, guadagnandosi una semifinale sulla carta più agevole contro Nakashima. Nessun rimpianto per Musetti, che ha giocato una partita più che sufficiente trovandosi però davanti un avversario molto più forte, oltre che più grande di due anni.

La cronaca – Musetti inizia bene al servizio, ma nel terzo game arriva il break in favore di Korda che al contrario non sembra voler concedere niente nei propri turni di battuta. Lo statunitense entra in campo con il piglio giusto e con grande lucidità, sostenuto ottimamente dal servizio, fa suo il primo set con il punteggio di 4-2. L’azzurro salva subito due palle break in apertura di secondo set, mentre il suo avversario è a dir poco dominante al servizio con un eloquente 14/14 con la prima palla. Musetti sale di livello e scalda il pubblico milanese con alcuni vincenti notevoli, garantendosi il tiebreak dove il toscano recupera due volte un minibreak per il 3-3 su cui si cambia campo. Un errore con il back costa caro a Musetti, con Korda che non concede nulla e chiude sul 7-3 mettendo la parola fine alla lotta per la qualificazione in semifinale. Il terzo set diventa quindi una sorta di esibizione agonistica, con Musetti che cerca di rimanere in partita il più possibile ma alla fine è costretto a cedere il servizio sul 3-2 facendo scorrere i titoli di coda sul match.