Masters 1000 Madrid 2023: Vavassori si ferma contro Medvedev, sul centrale passa il russo in due set

Medvedev batte Vavassori in due set, 6-4 6-3, nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2023. Match equilibrato con il numero 2 del tabellone che ha giocato in maniera esemplare i game più importanti dei rispettivi set, strappando due volte il servizio all’italiano prima sul 5-4, nel primo set e poi sul 4-3, nel secondo. Il russo avanza al terzo turno dove lo aspetta il derby con Shevchenko, che ha battuto clamorosamente Lehecka 6-1 6-1 in un match durato 46 minuti. Resta un ottimo torneo quello di Vavassori, che tornerà a giocare nel Challenger di Cagliari.

Primo set con Medvedev che parte a rilento commettendo due doppi falli e concedendo due palle break a Vavassori. Il russo si salva con due prime pesanti e vince il primo game ai vantaggi. Nel quarto game primi problemi al servizio per l’azzurro che si salva grazie a degli ottimi serve and volley che sorprendono Medvedev, posizionato molto lontano dalla linea di fondo in risposta. Poche chance da entrambe le parti con il russo che salva una palla break sul 4-4 vincendo il game con tre grandi prime costringendo Vavassori a servire per rimanere nel set sul 5-4. Ed è proprio nel momento decisivo che si vede l’abitudine di Medvedev a giocare questo tipo di partite. Il russo sfrutta un game senza prime di Vavassori per togliere il servizio a 0 all’avversario e vincere un primo set tutt’altro che scontato.

Secondo set che si apre con una piccola interruzione per pioggia sull’1-1. Dopo la pausa Medvedev tiene la battuta senza problemi e sfrutta un piccolo passaggio a vuoto di Vavassori per guadagnarsi due palle break. L’italiano con coraggio continua a fare il suo gioco scendendo sempre a rete e riesce a salvarsi mantenendo il set on serve. Come nel primo set, sul 4-3 Medvedev sfrutta un game senza prime di Vavassori per strappare il servizio all’italiano e andare a servire per il match. Il russo non sbaglia e chiude 6-4 6-3 in un’ora e 23 minuti.