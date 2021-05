Atp Lione 2021, Musetti incanta per un set ma non basta: Tsitsipas vola in finale

by Michele Muzzarelli

Lorenzo Musetti - Foto Alexandre Hergott / Open Parc

Lorenzo Musetti è stato eliminato in semifinale nel torneo Atp 250 di Lione 2021 da Stefanos Tsitsipas, numero uno della Race e numero 5 del mondo. Il greco si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-0 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Davvero sontuosa la prestazione di Musetti nel primo set, ma alla distanza esce fuori la maggior continuità di Tsitsipas che si guadagna la sedicesima finale in carriera nel circuito maggiore.

La cronaca – Percentuali bulgare in avvio di partita per Tsitsipas, che tiene a zero i primi due turni di battuta anche con l’aiuto di tre ace. Musetti però non è da meno, con smorzate e uno spettacolare lob che infiammano subito il pubblico nel quarto game. All’improvviso ecco il passaggio a vuoto del greco, che concede due palle break con altrettanti doppi falli consecutivi: alla terza occasione il carrarino sfonda con il dritto e si porta in vantaggio per 3-2, per poi tenere il servizio tra gli applausi dopo un altro lob vincente in recupero. Davvero altissimo il livello tenuto dal talento di Carrara, che a tratti lascia davvero fermo Tsitsipas. Nel momento decisivo del set arriva il primo momento difficile, ma Musetti annulla una palla del controbreak e al primo set point chiude sul 6-4.

Anche in avvio di secondo set Tsitsipas fatica ad essere continuo, alternando grandi soluzioni a errori evitabili. Nel terzo game il greco deve fronteggiare una palla break, con la risposta di Musetti che esce di pochissimo. Il livello si alza anche da parte dell’ellenico, come dimostrano le continue difficoltà dell’azzurro al servizio. Difficoltà che si concretizzano nel quarto game, quando Tsitsipas si prende il break di vantaggio dopo uno dei pochi errori gratuiti di Musetti. Il talento di Carrara però non molla e nel settimo game si prende il controbreak, grazie a due ottime risposte che mandano fuorigiri il numero 5 del mondo. Una gioia che però dura pochissimo, visto che subito dopo Musetti perde a zero il servizio permettendo a Tsitsipas di chiudere sul 6-3.

Anche il terzo set si apre nel peggiore dei modi, visto che ormai ogni turno di battuta è una battaglia per l’italiano. Così il greco prende subito il break di vantaggio e fa corsa di testa, dominando l’intero parziale in maniera perentoria. Eloquente il bagel subito da Musetti, che sulla lunga distanza non riesce a mantenere un livello davvero altissimo espresso nella prima parte della partita.