Hockey ghiaccio femminile, Italia sfida la Francia senza Fantin: “Vogliamo vincere anche per lei”

Le Azzurre tornano in pista a Budapest per una sfida decisiva al Mondiale. Out per infortunio Matilde Fantin, Niccolai: “Siamo pronte a dare ancora di più”.

Dopo due partite intense contro Norvegia e Ungheria, l’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si prepara a tornare sul ghiaccio a Budapest per affrontare la Francia in un match importante per la classifica del Mondiale. Le Azzurre, attualmente in testa con 6 punti, saranno impegnate mercoledì alle 19.30 dopo la sessione mattutina di allenamento.

La situazione del girone resta particolarmente equilibrata: alle spalle dell’Italia inseguono Ungheria con 5 punti, Francia con 4 e Slovacchia con 3, mentre Norvegia e Cina sono ancora ferme a quota zero ma restano avversarie potenzialmente pericolose.

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Fantin out per infortunio

La Nazionale dovrà affrontare le prossime tre gare senza Matilde Fantin. La 19enne attaccante comasca, protagonista con una doppietta nella gara d’esordio contro la Norvegia, ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro al 12’09” del match contro la Slovacchia e non potrà tornare in pista nel corso del torneo. Fantin resterà comunque accanto alla squadra fino a sabato, sostenendo le compagne dalle tribune del Vasas Ice Sport Palace.

Niccolai: “Pronte a dare il massimo anche per Matilde”

Greta Niccolai, alla sua sesta partecipazione mondiale, ha sottolineato la crescita del gruppo e la volontà di continuare a ottenere risultati importanti: “Sinora è andato tutto bene, a parte l’infortunio a Fantin, perché lo abbiamo voluto noi: dopo un’Olimpiade giocata alla grande abbiamo tantissima voglia di dimostrare che quello è il nostro livello. Tutta la squadra è cresciuta moltissimo, tanto a livello di collettivo quanto individuale e lo ha fatto con grandi sacrifici, anche personali”.

In vista della sfida contro la Francia, la 24enne attaccante ha evidenziato la determinazione del gruppo: “Oltre a tutte le motivazioni che già potevamo avere, avremo anche quella di giocare e vincere per Matilde: tutte siamo pronte a dare più del nostro massimo così da farla contenta nonostante l’infortunio”.

Niccolai ha inoltre sottolineato l’importanza del lavoro svolto negli ultimi mesi, evidenziando la crescita del gruppo e l’intesa sviluppata con le compagne di linea, tra cui Rebecca Roccella: “Abbiamo disputato due partite molto dure dal punto di vista fisico, contro avversarie più alte e più pesanti, però nessuna di noi si è tirata indietro e lo abbiamo dimostrato”.

Tremblay: “Ogni partita diventa sempre più decisiva”

L’head coach Alexandre Tremblay guarda con attenzione alla sfida contro la Francia, sottolineando l’equilibrio del torneo: “Una sfida che non possiamo definire come la chiave di tutto perché in un torneo così equilibrato tutte le partite e tutti i punti sono decisivi. Evitiamo di guardare avanti e pensiamo solo alla prossima”.

Il tecnico canadese ha evidenziato l’importanza dell’approccio alla gara: “Probabilmente uno dei momenti più delicati sarà l’inizio: non dovremo assolutamente entrare in maniera piatta, ma rispondere subito all’intensità che ci aspettiamo sarà alta”.

Dopo due vittorie consecutive in meno di 24 ore, lo staff azzurro si dice soddisfatto della risposta del gruppo: “Sin qui poco da aggiungere a quello che ha detto il ghiaccio, come staff siamo soddisfatti dell’impegno e dell’abnegazione messi dalle ragazze. Aver vinto due partite in così poco tempo è un segnale importante della preparazione della squadra”.