Il torinese torna in campo a Los Cabos per il torneo firmato Tiger Woods. In palio 6 milioni di dollari e punti cruciali per la FedEx Cup Fall. Diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2.

Quattordicesima gara stagionale per Francesco Molinari, che dal 6 al 9 novembre sarà impegnato nel World Wide Technology Championship, torneo del PGA Tour in programma all’El Cardonal at Diamante di Los Cabos.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

È la prima volta che il campo disegnato da Tiger Woods ospita un evento ufficiale del massimo circuito americano maschile. Il torneo, giunto alla 19ª edizione, rappresenta anche il quinto e penultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, con un montepremi da 6 milioni di dollari, di cui 1.080.000 destinati al vincitore.

I protagonisti

In campo sette dei migliori sessanta giocatori al mondo, tra cui:

John Michael Spaun (n.6) e Ben Griffin (n.12) , entrambi reduci dalla Ryder Cup 2025 con il Team USA,

Max Greyserman (31°), Wyndham Clark (33°), Nick Taylor (41°), Michael Brennan (42°) e Johnny Keefer (53°).

Tra i vincitori delle passate edizioni figurano Patton Kizzire (2017), Matt Kuchar (2018), Erik van Rooyen (2023) e Austin Eckroat (2024).

Per Molinari, il bilancio stagionale è finora di sei tagli superati e sette mancati, con l’obiettivo di migliorare la propria posizione nella classifica FedEx e ottenere la piena conferma per la stagione 2026.

Dove vedere il torneo

Il World Wide Technology Championship sarà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2: