Matteo Manassero e Francesco Molinari, reduce dal ruolo di vice capitano nel Team Europe vincitore della Ryder Cup, tornano a giocarsi le loro carte sul PGA Tour. Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre saranno al via del Sanderson Farms Championship, sul percorso del Country Club of Jackson (Mississippi), seconda tappa della FedExCup Fall.

Si tratta di una fase chiave della stagione: nei sette tornei autunnali raccolgono punti solo i giocatori dal 51° posto in giù del ranking FedExCup. L’obiettivo è chiudere entro la 125ª posizione per mantenere la “carta” del circuito nel 2026. Al momento Manassero è 154° e Molinari 202°, entrambi quindi in piena corsa ma con margini ridotti di errore.

Il torneo, giunto alla 58ª edizione, mette in palio un montepremi di 6 milioni di dollari (1,08 al vincitore). Difende il titolo il taiwanese Kevin Yu, che un anno fa superò al playoff Beau Hossler. Nel field anche altri protagonisti della Ryder Cup, come il danese Rasmus Hojgaard e l’americano Brandt Snedeker, oltre a big quali Max Homa, Akshay Bhatia, Min Woo Lee, Adam Hadwin e il coreano Tom Kim.

Nel palmarès recente spiccano le vittorie di Luke List (2023), Mackenzie Hughes (2022) e Cameron Champ (2018), mentre solo tre giocatori hanno centrato la doppietta nella storia della manifestazione: Dwight Nevil, Brian Henninger e Fred Funk.

Copertura TV – Il Sanderson Farms Championship sarà trasmesso in diretta su Discovery Plus ed Eurosport 2: giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 ottobre dalle 22:00 all’1:00; domenica 5 ottobre dalle 21:30 alle 0:30. Telecronaca di Alessandro Bellicini con il commento tecnico di Maurizio Trezzi.