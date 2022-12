Golf, Tiger Woods torna con McIlroy per una partita televisiva

Tiger Woods si riaffaccia al golf competitivo e lo farà sabato in The Match, un evento a 12 buche realizzato per la televisione. Con lui Rory McIlroy contro Justin Thomas e Jordan Spieth nell’evento notturno sotto le luci al Pelican Golf Club nella periferia di Tampa, in Florida. “Posso dire una cosa”, ha detto la leggenda del golf. “Ho il giocatore numero uno nella mia squadra, quindi sto bene”, le sue parole. A più di un anno e mezzo dall’incidente, Woods si avvicina alla migliore forma dopo essersi ritirato dal campionato PGA a maggio dopo tre round con dolore alle gambe.