Al Golf Nazionale il sudafricano chiude a -20 e conquista il terzo titolo stagionale. Scalise miglior italiano, premiato con il Trofeo Regione Lazio.

Juan Carlo Ritchie domina l’Italian Challenge Open e conquista il lasciapassare per il DP World Tour. Il sudafricano, 31 anni, completa un torneo impeccabile sul percorso del Golf Nazionale (par 72), chiudendo con un totale di 268 colpi (-20) e festeggiando la terza vittoria stagionale, la seconda di fila dopo l’Open de Portugal. Per lui anche un assegno da 48.000 euro e la soddisfazione di aver guidato al successo la propria squadra nella Pro-Am inaugurale.

Ritchie ha indirizzato il torneo sin dall’ultimo giro con sette birdie consecutivi nelle prime sette buche, scavando il solco decisivo rispetto allo svedese Robin Petersson e al connazionale Christofer Rahm, secondi a -18. «Sono felicissimo di tornare sul DP World Tour – ha detto il vincitore – e il mio obiettivo è restarci stabilmente. Dedico questo successo a mia moglie e ringrazio gli organizzatori per la splendida settimana».

Il miglior azzurro è stato Lorenzo Scalise, undicesimo a -14 e vincitore del Trofeo Regione Lazio, riservato al primo italiano in classifica. Buona prova anche di Jacopo Vecchi Fossa (25°, -11) e Andrea Romano (28°, -10). Il premio di miglior dilettante è andato a Giovanni Binaghi, 50° a -5.

La manifestazione, inserita nel calendario dell’Italian Pro Tour e parte della Settimana Europea dello Sport, tornerà protagonista dal 9 all’11 ottobre con il Parma Alps Open al Golf del Ducato.