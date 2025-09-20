Il sudafricano firma il record del campo con un 63 senza bogey e guida a -12. Due italiani restano agganciati al gruppo di testa, fuori al taglio Celli, Mazzoli e Paratore.

L’Italian Challenge Open al Golf Nazionale entra nel vivo con Juan Carlo Ritchie che prende la scena. Il sudafricano, già vincitore dell’Open de Portugal una settimana fa, ha chiuso il secondo giro con un clamoroso 63 colpi (-9), record del percorso, volando al comando con -12. Un giro impeccabile, nove birdie e nessun errore, che lo porta davanti di un colpo al terzetto composto dagli spagnoli Repetto Taylor e Boneta, dall’inglese Enefer e dallo svedese Rahm (-11).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In chiave azzurra, ottima prova per Lorenzo Scalise (68-67) e Jacopo Vecchi Fossa (69-66), undicesimi con -9, a soli tre colpi dalla vetta. Restano in corsa anche Aron Zemmer (26° a -6) e il giovane amateur Giovanni Binaghi, 18enne del GC Monticello, che ha superato il taglio con -5 nonostante qualche occasione mancata.

Eliminati invece Stefano Mazzoli (79°), Filippo Celli (107°) e Renato Paratore (122°), protagonisti attesi ma rimasti lontani dalle prime posizioni.

Il torneo, valido per l’HotelPlanner Tour e inserito nel calendario dell’Italian Pro Tour, assegnerà un montepremi di 300.000 euro, con 48.000 destinati al vincitore. In palio anche il Trofeo Regione Lazio per il miglior italiano in classifica.

“Sto vivendo un gran momento, ogni vittoria mi dà fiducia e voglio chiudere la stagione con il salto sul DP World Tour” ha dichiarato Ritchie. Fiducia anche per Vecchi Fossa: “Sto bene e il campo mi esalta, spero di continuare così”.