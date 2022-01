Golf, PGA Tour: Francesco Molinari al Farmers Insurance Open

by Marzia Bosco

Francesco Molinari - Foto Federgolf

Francesco Molinari, dopo aver sfiorato il successo al The American Express, insegue un risultato prestigioso al Farmers Insurance Open, in programma dal 26 al 29 gennaio sempre in California. Senza un attimo di riposo, il PGA Tour de La Quinta si sposta a San Diego, dove sono attesi i migliori giocatori al mondo, per un appuntamento che avrà come montepremi 8.400.000 dollari. L’italiano, disputerà i primi due round al fianco degli americani Ryan Palmer e Patton Kizzire, successivamente affronterà il numero uno al mondo, Jon Rahm.