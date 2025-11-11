Dal 13 al 16 novembre a Changhua si gioca una nuova tappa dell’Asian Tour. L’Italia sarà rappresentata da Michele Ortolani, mentre i favoriti sono i giocatori di casa guidati da Shih-chang Chan e Chieh-po Lee.

Sarà Michele Ortolani l’unico golfista italiano in campo al Taiwan Glass Taifong Open, torneo dell’Asian Tour in programma dal 13 al 16 novembre sul percorso del Taifong Golf Club di Changhua. Una sfida di alto livello che vedrà ai nastri di partenza molti dei protagonisti del circuito asiatico, con i padroni di casa tra i principali favoriti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra i taiwanesi più attesi spiccano Shih-chang Chan, Wei-lun Chang, Chien-yao Hung e soprattutto Chieh-po Lee, 31 anni, già vincitore lo scorso anno dell’International Series Thailand e con sette successi sul Taiwan PGA Tour.

Non mancano però gli outsider di lusso, a cominciare dai coreani Soomin Lee e Bio Kim, dal bangladese Siddikur Rahman, dall’indiano S. Chikkarangappa e dai thailandesi Poosit Supupramai, Chapchai Nirat e Panuphol Pittayarat. In gara anche lo spagnolo Carlos Pigem e l’inglese Steve Lewton, a completare un field internazionale di alto livello.

Per Ortolani, 28 anni, milanese, si tratta di una nuova opportunità dopo una stagione positiva disputata sull’Asian Development Tour, il circuito di sviluppo dell’Asian Tour. Nel 2025 l’azzurro ha collezionato tre top ten e, a una sola tappa dalla fine della stagione, occupa la sedicesima posizione nell’ordine di merito.

Un risultato che conferma la sua crescita e che lo proietta con fiducia verso il salto di qualità nel tour maggiore, dove cercherà di lasciare il segno anche a Changhua.