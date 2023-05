Golf, ex fidanzata porta Tiger Woods in tribunale

Nuovi guai giudiziari per Tiger Woods, che è alle prese con una causa intentata contro di lui dalla sua ex fidanzata. La donna, Erica Herman, lavorava come manager nel ristorante in Florida del golfista quando è iniziata la loro relazione e sostiene di aver firmatoun accordo di riservatezza sotto costrizione perché lui ha minacciato di licenziarla se non l’avesse fatto. Gli avvocati di Woods negano questa versione e sostengono l’accordo abbia rilevanza e che qualsiasi disaccordo tra i due debba essere deciso da un arbitro in privato.