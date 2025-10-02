Migliozzi, Laporta e Pavan sfidano Fleetwood, Fitzpatrick, Hatton e MacIntyre sui percorsi simbolo del golf europeo. In gara anche big mondiali e celebrità come Michael Douglas e Andy Murray

È iniziato in Scozia l’Alfred Dunhill Links Championship, appuntamento del DP World Tour che fino al 5 ottobre regalerà golf di altissimo livello sui tre percorsi storici dell’Old Course di St. Andrews, del Carnoustie Golf Links e del Kingsbarns Golf Links. L’Italia si presenta con un tris di protagonisti: Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan, chiamati a misurarsi con i migliori giocatori del mondo.

Tra gli avversari, quattro stelle fresche del trionfo europeo alla Ryder Cup 2025: Fleetwood, Fitzpatrick, Hatton (campione in carica e già tre volte vincitore) e lo scozzese MacIntyre, che sogna l’impresa davanti al pubblico di casa. Nel field anche star come Johnson, Koepka, Reed, Finau, Bubba Watson, Cameron Smith e tanti past winner, per un montepremi di 5 milioni di dollari.

Non solo golfisti: sul green ci saranno anche celebrità dello sport e dello spettacolo, da Michael Douglas ad Andy Murray, passando per Bill Murray e Kelly Slater.