L’inglese conquista il suo terzo titolo sul DP World Tour vincendo alla prima buca di playoff. Buone prove per Pavan e Laporta, entrambi nella top 35.

Spettacolo e tensione fino all’ultimo colpo all’Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei due Play-Offs inseriti nelle Rolex Series che chiudono la stagione del DP World Tour. Dopo un lungo duello, Aaron Rai ha superato Tommy Fleetwood alla prima buca di playoff, firmando un successo di grande valore sul percorso emiratino.

I due inglesi avevano chiuso i quattro giri in perfetta parità, con un totale di 263 colpi (-25): Rai (66, 64, 66, 67) ha poi piazzato il birdie decisivo allo spareggio, sfruttando l’errore dell’avversario che ha mancato il putt per la vittoria.

Alle loro spalle, a un solo colpo di distanza, si sono fermati il danese Nicolai Hojgaard e il nordirlandese Rory McIlroy, autori di un grande torneo chiuso con 264 (-24). Per McIlroy, un eccezionale 62 (-10, con un eagle e otto birdie) nel round finale non è bastato per agganciare i connazionali al vertice.

Quinto posto per il neozelandese Daniel Hillier e l’inglese Richard Mansell con 266 (-22), mentre la top 10 è completata da Nacho Elvira, Andy Sullivan, Robert MacIntyre, Angel Ayora e Marco Penge.

Buone notizie anche per gli azzurri. Andrea Pavan, 36 anni, ha chiuso al 23° posto con 273 colpi (-15) dopo una brillante rimonta di tredici posizioni nell’ultimo giro, grazie a un parziale di 67 (-5) con otto birdie. Francesco Laporta, invece, ha terminato 32° con 274 (-14), perdendo qualche posizione nel round finale (69, -3).

Con questo risultato, Pavan occupa ora la 59ª posizione nella Race to Dubai, mentre Laporta è 55°: entrambi restano nella corsa per il DP World Tour Championship, in programma dal 13 al 16 novembre a Dubai.

Per Aaron Rai, 30enne di Wolverhampton, si tratta del terzo titolo in carriera sul DP World Tour e del secondo nelle Rolex Series, dopo lo Scottish Open 2020, anche in quell’occasione vinto proprio contro Fleetwood allo spareggio. Il trionfo di Abu Dhabi gli vale un premio da 1,53 milioni di dollari su un montepremi complessivo di 9 milioni.