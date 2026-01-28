DP World Tour, il Bahrain Championship su Sky e NOW: quattro giorni di grande golf

Da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio torna il grande golf internazionale su Sky e in streaming su NOW con il Bapco Energies Bahrain Championship, nuovo appuntamento del DP World Tour. In campo anche otto golfisti italiani sul percorso del Royal Golf Club.

Il torneo in Bahrain

Il DP World Tour fa tappa in Medio Oriente con il Bapco Energies Bahrain Championship, in programma da giovedì 29 gennaio a domenica 1° febbraio. Il torneo si disputerà sul percorso del Royal Golf Club, nel Kingdom of Bahrain, una delle sedi più apprezzate del circuito internazionale.

Gli italiani in gara

Saranno otto i rappresentanti italiani al via in Bahrain: Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo. Un contingente numeroso che proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista in una settimana di alto livello tecnico.

La copertura su Sky e NOW

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW per tutte le quattro giornate di gara. La telecronaca sarà affidata alla squadra di Sky Sport composta da Michele Gallerani, Massimo Scarpa e Claudio Viganò.

Programmazione TV e streaming

Di seguito il dettaglio completo della programmazione del Bapco Energies Bahrain Championship su Sky e NOW: