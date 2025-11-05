Da giovedì 6 a domenica 9 novembre si gioca lo storico torneo del DP World Tour sul percorso di Yas Links. In campo anche gli azzurri Francesco Laporta e Andrea Pavan.

Torna lo spettacolo del golf internazionale su Sky.

Da giovedì 6 a domenica 9 novembre, appuntamento con l’Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei due tornei conclusivi del DP World Tour 2025, in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

Il torneo si gioca sul prestigioso Yas Links Golf Club di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), uno dei percorsi più suggestivi del Medio Oriente, teatro di alcune delle sfide più spettacolari del circuito europeo.

Gli azzurri in gara

A rappresentare l’Italia saranno Francesco Laporta e Andrea Pavan, entrambi determinati a chiudere al meglio la stagione e a guadagnare punti preziosi per il ranking finale.

La telecronaca su Sky sarà affidata alla squadra composta da Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Alessandro Lupi e Michele Gallerani, con approfondimenti e aggiornamenti costanti nel corso delle quattro giornate di gara.

Programmazione su Sky Sport Golf e NOW

Giovedì 6 novembre

Dalle 8:00 alle 14:00 – Sky Sport Golf e NOW

Venerdì 7 novembre

Dalle 8:00 alle 14:00 – Sky Sport Golf e NOW

Sabato 8 novembre

Dalle 8:00 alle 14:00 – Sky Sport Golf e NOW

Domenica 9 novembre

Dalle 7:30 alle 13:30 – Sky Sport Golf e NOW

Uno show da non perdere

Con i migliori giocatori del circuito europeo pronti a sfidarsi nel deserto emiratino, l’Abu Dhabi HSBC Championship promette quattro giornate di golf spettacolare, adrenalina e tecnica.

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, che segna l’inizio del gran finale del DP World Tour 2025.