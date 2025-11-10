L’inglese trionfa con un birdie alla prima buca di spareggio nel primo dei due Play-Offs delle Rolex Series. Buone prove degli italiani: Pavan chiude 23°, Laporta 32°.

È Aaron Rai il vincitore dell’Abu Dhabi HSBC Championship, primo dei due Play-Offs inseriti nelle Rolex Series che chiudono la stagione del DP World Tour. L’inglese si è imposto sul connazionale Tommy Fleetwood con un birdie alla prima buca di playoff, dopo che entrambi avevano terminato le quattro giornate a quota 263 colpi (-25).

Rai, 30 anni, originario di Wolverhampton, ha firmato il suo terzo titolo sul DP World Tour (dopo il successo allo Scottish Open 2020, anche allora superando Fleetwood allo spareggio), grazie a quattro giri solidi (66 64 66 67) e a una grande freddezza nel momento decisivo. Fleetwood, autore di un ottimo percorso (64 66 67 66), si è dovuto arrendere sul green del playoff dopo aver mancato il putt per il birdie.

Un solo colpo ha separato i due inglesi da Nicolai Hojgaard e Rory McIlroy, terzi con 264 (-24). Il nordirlandese ha tentato la rimonta con un eccezionale 62 (-10), miglior score di giornata, ma non è bastato per entrare nello spareggio.

Completano la top five Daniel Hillier e Richard Mansell (266, -22), seguiti da Nacho Elvira, Andy Sullivan (267, -21), Robert MacIntyre, Angel Ayora e Marco Penge (268, -20).

In chiave azzurra, Andrea Pavan ha chiuso al 23° posto con 273 (-15), guadagnando 13 posizioni nell’ultimo giro grazie a un brillante 67 (-5) con otto birdie e tre bogey. Il romano, ora 59° nella Race to Dubai, si qualifica per il DP World Tour Championship in programma a Dubai dal 13 al 16 novembre.

Bene anche Francesco Laporta, 32° con 274 (-14) e 55° nel ranking finale, dopo un ultimo giro chiuso in 69 (-3).

Per il successo di Abu Dhabi, Rai ha ricevuto un premio di 1.530.000 dollari su un montepremi complessivo di 9 milioni.