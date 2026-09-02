Taranto: 5 vittorie nell’Atletica, eguagliato il record di ori di Bari!

La spedizione azzurra domina a Taranto ai Giochi del Mediterraneo, confermando la vetta del medagliere grazie a 5 titoli. L’obiettivo di superare Bari, già battuto a livello di podi, è raggiunto.
Il dominio delle staffette e i lampi di Fontana e Folorunso
La pista regala ancora gioie. Vittoria Fontana domina la prova dei 200 metri, mentre Ayomide Folorunso risulta inarrivabile sui 400 metri a ostacoli. Il capolavoro si concretizza con le prove a squadre.
La staffetta 4×100 mista, formata da Eric Marek, Dalia Kaddari, Filippo Cappelletti e Alice Pagliarini, sbaraglia la concorrenza col crono di 40.98. Gli azzurri staccano nettamente la Francia, seconda in 41.50, e la Grecia, terza in 41.74.
L’entusiasmo in pista prosegue con la 4×400 femminile. Clarissa Vianelli apre la gara lottando spalla a spalla, seguita da Sara Cirillo che recupera margine prezioso negli ultimi 200 metri. Ginevra Ricci consolida il comando, lanciando Ilaria Elvira Accame. L’ultima frazionista resiste al rientro transalpino e fa il vuoto, trionfando in 3:29.91 davanti a Francia e Turchia, promossa terza per la squalifica del Marocco.
C’è gloria pure per Luca Sito, medaglia di bronzo nei 400 maschili: l’azzurro sfiora la grande rimonta sull’ultimo rettilineo, prima di cedere il passo a Turchia e Marocco.
Fantini svetta nei lanci, acuti d’argento per Osakue e Bruni
Le pedane completano l’opera tricolore in diretta sul nostro canale SPORTFACETV. L’ultimo dei 5 ori della serata porta la firma di Sara Fantini, dominatrice assoluta nel lancio del martello.
Nel lancio del disco, Daisy Osakue conquista un preziosissimo argento. L’azzurra ipoteca il podio scagliando l’attrezzo a 60.96 al primissimo tentativo. La misura resiste fino al termine, garantendole la seconda piazza definitiva, mentre Benedetta Benedetti archivia la finale al settimo posto con 55.59.
Risposte ampiamente positive arrivano dal salto triplo, dove Federico Lorenzo Bruni si inventa un quinto balzo decisivo, atterrando a 16.16 con vento contrario per prendersi con forza la medaglia d’argento.
Nella medesima specialità, Alex Fabbri si ferma al quinto posto complessivo con 15.98. Il medagliere di giornata si arricchisce ulteriormente nel salto con l’asta grazie a Matteo Oliveri. L’atleta azzurro vince un meritato bronzo superando la quota di 5.65 al primo tentativo, assicurandosi il podio dopo una gara solida e cedendo solamente sui tre tentativi falliti a 5.70. Rivivi le emozioni sui nostri canali:
In serata la gara di SKATEBOARD in diretta su SPORTFACETV con gli azzurri Alessandro Mudu e Andres Martin Gramaglia Fusconi.