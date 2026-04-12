Osijek sorride all’Italia: Manila Esposito torna d’oro, Marano e Gava sfiorano il podio

A Osijek arriva un segnale forte dalla ginnastica azzurra, e porta la firma di Manila Esposito. Nella tappa di Coppa del Mondo di artistica, la campana ha conquistato la finale alla trave con 13.666, imponendosi davanti alla francese Elena Colas e alla cinese Zhuofan Tina.

Per Esposito si tratta del primo oro in Wolrd Cup su questo attrezzo, un risultato che conferma ancora una volta il suo spessore internazionale e il suo legame speciale con la trave, specialità nella quale era già salita sul podio olimpico a Parigi e aveva conquistato titoli europei di rilievo.

Esposito ritrova il suo attrezzo simbolo

Il successo croato ha un peso particolare, perché arriva dopo un periodo non semplice e rappresenta un ritorno al vertice fuori dai confini italiani. Nonostante un punteggio di partenza inferiore rispetto ad alcune rivali, Manila ha costruito la vittoria su un’esecuzione di altissimo livello, ribadendo una qualità tecnica che da anni la rende una delle interpreti più affidabili del panorama europeo.

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Questo oro arricchisce ulteriormente il suo percorso nel circuito di Coppa del Mondo, già impreziosito dai risultati ottenuti a Cottbus nel 2023, e riaccende le prospettive azzurre in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Marano e Gava, il podio resta a un soffio

Alle spalle della regina di giornata, l’Italia si è fatta notare anche nel corpo libero. July Marano ha chiuso al quarto posto con 13.000, mancando il podio per appena un decimo in esecuzione, mentre Benedetta Gava ha terminato quinta con 12.886 confermando il piazzamento già ottenuto in qualificazione.

Marano ha visto sfumare non soltanto il bronzo, ma addirittura l’argento, assegnato ex aequo alla canadese Lia-Monica Fontaine e alla francese Maiana Prat con 13.100. Un risultato che lascia un pizzico di amarezza, ma che conferma la profondità e la vitalità del vivaio azzurro femminile.