Le finali calano il sipario sul 30° Campionato Europeo di Trampolino: appuntamento a Riccione

Alla Portimao Arena si è conclusa la 30esima edizione dei Campionati Europei di trampolino elastico, double mini-trampolino e tumbling. L’ultima giornata ha assegnato ben 19 titoli tra gare individuali e sincronizzate, chiudendo una rassegna di altissimo livello tecnico e internazionale. A prendersi la copertina sono stati soprattutto i protagonisti delle prove senior, in un programma fitto che ha confermato la crescita e la competitività del movimento europeo.

Dai senior agli Under 21, l’ultima giornata incorona i campioni

Nel trampolino individuale maschile senior ha brillato Ivan Litvinovich, che con 65.3109 ha conquistato il titolo europeo davanti al portoghese Gabriel Albuquerque e Kirill Kozlov. In campo femminile l’oro è andato ad Anzhela Bladtseva, davanti a Iana Lebedeva e Soffia Aliaeva.

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Grande attenzione che per il debutto della categoria Under 21, dove sono entrati nella storia Fedor Sorokin e Viktorya Aiayuk, primi campioni europei di questa nuova fascia. Tra gli junior, invece, i successi sono andati ad Aleksei Gurin e Glafira Zaino, a conferma di un ricambio generazionale già molto vivace.

Sincronizzato, tumbling e BMT: poi il testimone passa a Riccione

Le finali hanno premiato anche prove sincronizzate, con una doppietta bielorussa tra i senior, mentre nel sincro misto Under 21 ha esultato al Georgia. Nel tumbling senior hanno conquistato l’oro Vasco Peso e Lani Spiessens, mentre nel double mini-trampolino i titolo sono andati a Oko Aikeremiokha e Alena Kalashnikova.

Chiusa la parentesi continentale, l’attenzione si sposta ora su Riccione: il 3 e 4 ottobre la località romagnola ospiterà la quinta tappa della World Cup, unico appuntamento italiano della disciplina e passaggio importante anche in vista dei Mondiali di manchino, qualificanti per Los Angeles 2028.