Ginnastica ritmica, Folgaria 2026: Viareggio sugli scudi, rivivi l’evento su Volare

Folgaria 2026 continua con un grande Viareggio: super Raffaello Motto anche nella giornata di oggi. Il replay su Volare

Raffaello Motto stupisce ancora una volta, e non era per nulla semplice. Dopo la vittoria nel torneo Allieve nella giornata di ieri, Viareggio lo fa ancora una volta e si aggiudica anche l’Assoluto d’Insieme Open.

È la favola scritta dalla Ginnastica Viareggio a Folgaria, dove la formazione toscana ha firmato una rimonta da manuale ai Nazionali di Ritmica, conquistando il titolo Open dopo aver già dominato tra le Allieve.

In qualifica, Martina Bonuccelli, Sara De Sanctis, Ester Lena, Viola Pannacci e Isabel Piccinelli avevano chiuso con un 21.950 che le relegava ai margini della zona podio.

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Poi la finale, dove il quintetto ha tirato fuori una prova da 24.200, trascinata da un esercizio alle 5 palle portato a termine alla grande. “Non abbiamo mai mollato, eravamo convinte di poter recuperare – spiega Bonuccelli -. Questo titolo è per le nostre allenatrici e per tutta Viareggio“.

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I risultati di oggi a Folgaria 2026

Argento per la Ritmica Padova, capace di salire a 23.850 grazie a Emily Bettio, Benedetta Pancolini, Anastasia Patrasca, Rebecca Piccirilli e Alice Trentin, guidate da Sandra Veronese ed Eugenia Ricciuti.

Completa il podio la Doria Gym (23.350) con Angelica Attanasio, Giulia Orlando, Benedetta Paladini, Asia Karol Piscopiello e Chiara Rizzo, che beffano nell’ultimo respiro l’Etruria Prato, quarta a 23.200 dopo aver dominato la qualifica. Delusione anche per l’Eurogymnica Torino, capolista provvisoria naufragata nelle retrovie. Folgaria regala emozioni e va avanti.