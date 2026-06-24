Ginnastica in Festa, Giorgia Villa e Rebecca Aiello incantano Rimini

Nella giornata di ieri, martedì 23 giugno, la Summer Edition alla Fiera di Rimini ha accolto due generazioni di Fate: la medaglia d’argento olimpica di Parigi e la giovane ginnasta della Ginnastica Riccione.

Ginnastica in Festa, le Fate protagoniste a Rimini

La quarta giornata di Ginnastica in Festa, Summer Edition, ha regalato alla Fiera di Rimini un altro momento speciale tra gare, inni nazionali, premiazioni e un grande pubblico nei padiglioni.

A rendere ancora più intensa la giornata di ieri, martedì 23 giugno, sono state due Fate di generazioni diverse: Giorgia Villa, argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi, e Rebecca Aiello, classe 2009 di Monza e oggi in forza alla Ginnastica Riccione.

Nei padiglioni della Fiera riminese, tra i corner di GeoGym e Sportissimo, l’area commerciale, gli accessori Pastorelli e l’abbigliamento Freddy/Sigoa, le due ginnaste hanno incontrato tante giovani atlete e appassionate.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Rebecca Aiello: “Il primo amore non si scorda mai”

Rebecca Aiello, brianzola di origine ma ormai romagnola di adozione, ha fatto gli onori di casa davanti al pubblico della Ginnastica in Festa. La ginnasta allenata da Francesco Poesio si è esibita nel padiglione B1E, ricevendo una risposta molto calorosa dai presenti.

“Ho trovato un ambiente davvero accogliente – ha detto Rebecca, dopo la sua esibizione nel padiglione B1E – Non ho fatto l’esercizio al corpo libero che vedrete agli Assoluti di Meda ma una routine semplificata, però la risposta dei presenti, in termini di entusiasmo, era stata degna di un Mondiale. Mi ha commosso vedere così tante bimbe impegnate nelle loro gare, gli abbracci, la contentezza al termine del loro percorso, tra l’altro condivisa con delle coetanee, compagne di palestra, che a quell’età sono come sorelle, mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Io spero che non perdano mai questa autenticità e che conservino per sempre le sensazioni della Silver anche se, e glielo auguro, dovessero un giorno diventare Gold. Per loro, come per la sottoscritta, la ginnastica è stato amore a prima vista e si sa, il primo amore non si scorda mai”.

Giorgia Villa tra passato, futuro e nuova carriera

Accanto alla giovane atleta della Ginnastica Riccione c’era Giorgia Villa, ormai una GymLegend della ginnastica italiana. In mattinata Villa ha partecipato a un talk show con Fabio Gaggioli, ripercorrendo la sua carriera fino alla Final Eight di Bergamo, quando davanti al suo pubblico ha annunciato il ritiro.

“Venendo qui non ho sentito nostalgia – ci confessa l’agente delle Fiamme Oro – perché in realtà non me ne sono mai andata. Infatti sto per cominciare una nuova carriera come allenatrice e questa estate prederò parte ai primi collegiali, a Porto San Giorgio e a Tirrenia. Certo, ero già stata altre volte alla GIF con Alice, Angela, Manila, Elisa e le altre ginnaste della nazionale. Partecipare da sola dopo aver appeso il body al chiodo è un po’ diverso, ma non è certo cambiato l’affetto delle fan, che sono sempre affettuosissime nei miei confronti, ed io non posso che ringraziarle. Qual è la prima cosa che insegnerò alle mie allieve? Divertirsi, senza pensare al risultato. Io ho fatto così, fin dal principio, finché non è diventato un lavoro grazie alla Polizia. Però la parte giocosa è rimasta. Chi riesce a conservare la propria serenità, non potrà mai perdere”.

Oggi spazio a Trampolino e Aerobica

Dopo la giornata dedicata anche a Villa e Aiello, oggi, mercoledì 24 giugno, Ginnastica in Festa prosegue con un nuovo appuntamento dedicato a Trampolino e Aerobica.

Attesi il caporale dell’Esercito Italiano Silvia Coluzzi, i fratelli Marco e Federico Tonelli e l’azzurra Giorgia Frigeni. Un altro momento di richiamo per la manifestazione organizzata dal COL PesaroGym, che continua ad animare la Fiera di Rimini con gare, incontri e iniziative dedicate al mondo della ginnastica.