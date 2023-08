Mondiali ginnastica ritmica 2023, le Farfalle volano ai Giochi Olimpici di Parigi: 4°posto nell’All-Around a squadre

Le Farfalle vanno a Parigi! L’Italia non riesce a salire sul podio nell’All-Around a squadre ai Mondiali di Valencia di ginnastica ritmica ma il quarto posto basta per staccare il pass per i prossimi Giochi. Le ragazze di Emanuela Maccarani si complicano la vita con una prima rotazione con i tre nastri e le due palle caratterizzata da un paio di sbavature importanti che le trascinano all’undicesimo posto dopo che i giudici assegnano soltano uno score di 30.500.

GLI ITALIANI QUALIFICATI A PARIGI

Poi, il capolavoro ai cinque cerchi sotto le note di “They don’t care about us” di Michael Jackson. Un punteggio di 37.650 che permette alle Azzurre di risalire fino alla quarta posizione per uno score complessivo di 68.150, garantendosi così uno dei cinque pass che si assegnavano in questa gara. Ed è en-plein per la ritmica italiana, che ha conquistato tutte le carte a sua disposizione, con le Farfalle che si aggiungono ai due pass individuali portati da Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri.

L’oro va ad Israele, una delle squadre favorite alla vigilia e in grado di mettere in mostra un secondo esercizio perfetto con il quale hanno sbaragliato la concorrenza per un totale di 70.800. Solo la Cina riesce a rimanere poco distante, unico altro team sopra i 70.000. Il bronzo va invece alla Spagna con 68.600 per la felicità del pubblico valenciano.

“E’ stata una gara non all’altezza delle nostre aspettative con un errore nel primo esercizio. Abbiamo chiuso al quarto posto ma va bene così. Abbiamo conquistato il pass olimpico e la considero una buona prova nel complesso. Proveremo a chiudere il Mondiale al meglio. Il terzo posto con il team ranking è la prova della bontà del movimento ritmica italiano. Dedichiamoil pass olimpico allo staff e a tutte le persone che ci hanno sostenuto”, le parole di Alessia Maurelli.