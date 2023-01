Ginnastica, caso Maccarani: l’ex allenatrice delle farfalle deferita dalla Procura Federale

La Procura Federale ha deferito Emanuela Maccarani e la sua assistente, Olga Tishina, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti abusi nel mondo della ginnastica ritmica, presso l’Accademia Internazionale di Desio. A questo punto, il tribunale fisserà l’udienza per non prima di 20 giorni da oggi. I rischi per l’ex allenatrice delle Farfalle vanno da una semplice ammenda, alla sospensione per un massimo di due anni, fino ad arrivare alla radiazione.