Pagelle F1, GP Olanda 2021: Verstappen dominante, la Mercedes scricchiola

by Andrea Bellini

Max Verstappen, GP Emilia-Romagna - Foto Denise Marcorella

Le pagelle del GP di Olanda 2021, tredicesimo appuntamento del mondiale di Formula 1. A vincere è Max Verstappen, che scatta al meglio dalla pole e di fatto non vede mai a rischio la sua leadership, anche a causa di alcuni errori del muretto della Mercedes. A completare il podio sono proprio le due Frecce d’Argento di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Appena giù dal podio si piazza Pierre Gasly, che conduce un’ottima gara tenendo a bada Charles Leclerc. Settimo Carlos Sainz, che nel finale è stato superato da un ottimo Fernando Alonso. Ecco quindi i nostri voti ai protagonisti.

ORDINE DI ARRIVO GP OLANDA 2021

CLASSIFICA PILOTI E COSTRUTTORI AGGIORNATE

PAGELLE GP OLANDA 2021

MAX VERSTAPPEN, voto 10: weekend perfetto per l’olandese, che domina il weekend che segna il ritorno della Formula 1 sul tracciato di Zandvoort, a 35 anni dall’ultima volta. Parte dalla pole e scatta in maniera perfetta. Unico momento di incertezza nel momento del primo pit stop di Hamilton, in cui il muretto della Red Bull cambia la sua strategia seguendo quella del britannico. Ma la pista dà ragione alla casa austriaca, e gran parte del merito va proprio al loro pilota, che si riprende il primo posto del Mondiale.

LEWIS HAMILTON, voto 8: di più non poteva fare. Sapeva di essere inferiore al rivale per il Mondiale, ma riesce comunque a portare avanti una gara di lotta su ritmi molto buoni. Viene penalizzato dal proprio muretto, che lo richiama per il secondo pit stop nel momento sbagliato, facendolo tornare in pista in mezzo al traffico, e costringendolo ad un finale in cui comunque non avrebbe avuto abbastanza gomma per competere con Verstappen. Si prende il punto bonus per il giro veloce, dopo che questo gli era stato rubato dal suo stesso compagno di squadra a due giri dal termine.

VALTTERI BOTTAS, voto 5.5: oggi poco utile all’economia della gara, anche se non completamente per causa sua. Infatti, era difficile chiedergli di più nel momento in cui avrebbe dovuto resistere a Verstappen con gomme arrivate a fine corsa. Dopo il secondo pit stop, si prende il giro più veloce, creando scompiglio nel box Mercedes.

PIERRE GASLY, voto 8: gara esemplare la sua, che mantenendo una guida ai livelli di quella mostrata in tutto il weekend, riesce a proteggersi senza troppi patemi da Charles Leclerc. Un plauso ovviamente anche all’AlphaTauri, che si conferma un’ottima vettura.

CHARLES LECLERC, voto 6.5: la pista non consentiva sorpassi, ma si è distinto per aver condotto una gara su buoni ritmi, pur non avendo mai la possibilità di arrivare davvero al corpo a corpo con Gasly.

FERNANDO ALONSO, voto 8: avete presente quanto detto per Leclerc, e che in realtà è valso per tutti i piloti? Ecco, il campione spagnolo ha rovesciato le leggi della fisica piazzando due sorpassi pazzeschi in slalom speciale nelle prime curve dopo il via, riuscendo poi a resistere agli assalti del compagno di squadra Ocon che nei primi passaggi era decisamente più veloce. Nel finale, Alonso ha messo pure la ciliegina sulla torta mettendo a segno il sorpasso su Sainz che gli ha consegnato un bellissimo sesto posto.

CARLOS SAINZ, voto 5.5: parte male, quasi rallenta tutti, ma conserva in qualche modo la posizione e si riprende. Nel finale, paga dazio ad uno straordinario Alonso perdendo la sesta posizione e terminando lontanissimo del compagno di squadra. Non un weekend da ricordare per lo spagnolo.

SERGIO PEREZ, voto 6: termina ottavo, una gran risultato dopo essere partito dalla pit lane, ma si merita appena la sufficienza visto che l’handicap della partenza è dovuto ad un suo errore. Per sua fortuna, quest’oggi non è servito il suoi aiuto a Verstappen nel duello contro la Mercedes, ma la Red Bull ha perso punti fondamentali per la classifica costruttori.