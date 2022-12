Formula 1, Vettel elogia Leclerc: “Fantastico il modo in cui riesce a spremere il ritmo in qualifica”

Sebastian Vettel, ospite del podcast ‘Beyond The Grid‘ – dedicato al mondo della Formula 1 – ha speso parole al miele per Charles Leclerc: “Ha un talento indescrivibile. E’ fantastico come riesca a trasmetterlo in qualifica nel giro secco, spremendo il ritmo da sé stesso e dalla vettura“. Tra i due, ex compagni di squadra in Ferrari, scorre buon sangue già da un paio d’anni. In particolare, ad Abu Dhabi nel 2020 il monegasco corse con un casco che presentava i colori distintivi di Seb, il quale apprezzò il gesto ed elogiò Charles. Ora che Vettel ha annunciato il ritiro, potrà sostenere l’amico fuori dalla pista.