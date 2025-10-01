Al Marina Bay Street Circuit va in scena il diciottesimo appuntamento della stagione 2025. Vasseur: “Gara complessa e strategica, le qualifiche saranno decisive”.

La Formula 1 si prepara a uno degli appuntamenti più iconici del calendario: il Gran Premio di Singapore, diciottesima prova del Mondiale 2025. La Ferrari torna a correre sul suggestivo tracciato cittadino di Marina Bay, storica sede della prima gara interamente in notturna, in un contesto unico che unisce spettacolo, fascino e difficoltà tecnica.

“Singapore è sempre una delle gare più impegnative dell’anno – ha sottolineato il team principal Fred Vasseur – sia per i piloti sia per tutto il personale al muretto e nei box. Layout del circuito, condizioni notturne e alta probabilità di Safety Car richiedono concentrazione massima e grande adattabilità. Quest’anno avremo anche la nuova variabile del limite di velocità in pit lane più elevato, che potrebbe incidere sulla strategia. Su una pista cittadina le qualifiche contano ancora di più, dovremo sfruttare ogni sessione per conquistare la miglior posizione possibile in griglia”.

Dello stesso avviso anche Adam Nicholls, responsabile delle operazioni strategiche Ferrari: “Qui le strategie sono sempre delicate, e con la novità della pit lane ci sarà da valutare attentamente le opzioni a una o due soste. Le prove libere saranno decisive per analizzare il comportamento delle Soft C5, con FP2 che diventa la sessione più rappresentativa in vista di qualifiche e gara, visto che FP1 e FP3 si disputano in condizioni di luce diverse”.

L’attesa è quindi per un weekend che si preannuncia intenso e imprevedibile, con la Ferrari pronta a giocarsi ogni dettaglio per massimizzare il bottino in una delle gare più esigenti della stagione.