Il campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve, non ha usato mezzi termini nei confronti di Franco Colapinto: bordata tremenda dell’ex pilota.

Jacques Villeneuve non ha mezze misure. Il campione del mondo 1997 affonda il colpo su Franco Colapinto, giudicandolo “solo un pilota che paga” per mantenere il sedile in Alpine. Secondo il canadese, non sono i meriti in pista a giustificare il rinnovo, ma la capacità di finanziare la squadra.

Villeneuve usa la mano pesante con Colapinto: volano accuse pesantissime

Jacques Villeneuve ha dato un giudizio netto su Franco Colapinto, attuale pilota dell’Alpine: “La conferma di Colapinto mi rimanda ai tempi dei piloti paganti e Colapinto non è altro che un pilota che paga per finanziare la squadra. Non sono stati i risultati in pista a giustificare questo prolungamento del contratto con Alpine. Ha mostrato sprazzi di velocità, ma non è costante”.

Per Alpine é stata una stagione di transizione. In passato, Flavio Briatore, figura principale del team, aveva dichiarato: “Se dicessi che sono soddisfatto di Colapinto mentirei”.

Secondo Briatore, l’argentino fatica a eguagliare il rendimento del suo compagno di squadra Pierre Gasly. Nonostante ciò, Alpine ha confermato Colapinto per la stagione 2026. Questa decisione appare secondo alcuni meno legata ai risultati sportivi e più a una scommessa sul suo potenziale o al suo peso economico nel team.