F1: Sainz costante nelle prime cinque uscite, ma manca ancora qualcosa

Durante le prime battute della stagione 2023, Carlos Sainz si è rivelato piuttosto costante, ma le sue performance iniziali si sono a volte dimostrate anonime. Il numero 55, ormai alla sua terza stagione in Ferrari, si trova a dover affrontare un momento di difficoltà per la squadra, che oscilla tra l’essere la terza e la quarta forza nel mondiale.

Su cinque gran premi disputati, Sainz ne ha conclusi quattro a punti. La gara del Bahrain lo aveva visto tagliare il traguardo in quarta posizione, mentre in Arabia Saudita era arrivato sesto. Al termine Gran Premio d’Australia, invece, è risultato dodicesimo, a causa di una penalità inflitta dalla FIA negli ultimi giri, a cui la Ferrari aveva fatto ricorso, senza avere successo. Tra le strade di Baku e di Miami, Sainz torna in zona punti, con due quinte posizioni importanti e una performance particolarmente positiva durante l’ultima corsa.

Al termine del Gran Premio statunitense, il 55 è tornato a parlare degli aggiornamenti: “Siamo in una situazione in cui dobbiamo provare tante cose, non capiamo come mai in gara fatichiamo così tanto. Da qui alla Spagna proveremo tante cose di setup. A Barcellona proveremo anche ad andare in un’altra direzione per capire se può aiutare col passo gara“. L’obiettivo dello spagnolo è la conquista del primo podio stagionale.