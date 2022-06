F1, Leclerc al fianco di Hamilton: “Cancellare il razzismo dalla società”

by Mattia Zucchiatti

Charles Leclerc - Foto LiveMedia/Antonin Vincent / Dppi/DPPI

“Conosco Lewis da quando sono arrivato in Formula 1, è sempre stato gentile e rispettoso con me e con tutti quelli che incontra. Questi valori dovrebbero essere lo standard verso chiunque nel mondo”. Charles Leclerc in un post sui social prende le difese di Lewis Hamilton, in merito alla polemica scoppiata per una vecchia intervista di Nelson Piquet, riproposta nei giorni scorsi, in cui il brasiliano si riferisce al pilota della Mercedes usando un epiteto razzista. “I commenti fatti nei confronti di Lewis non dovrebbero essere tollerati, bisogna continuare a lavorare per uno sport più diversificato e inclusivo. Dobbiamo rimuovere i comportamenti discriminatori e il linguaggio razzista in qualsiasi forma non solo dal nostro sport, ma anche dalla nostra società“, ha aggiunto Leclerc.