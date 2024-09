F1, Horner: “Newey in Aston Martin? Annuncio prematuro, non è stata una sorpresa”

Intervenuto da Baku per il GP dell’Azerbaijan di F1, Christian Horner ha commentato l’annuncio di Adrian Newey in Aston Martin: “Non è stata una grande sorpresa. Penso che stesse diventando sempre più chiaro che quella era la strada che avrebbe preso piuttosto che andare in pensione o unirsi ad un’altra squadra. Sarà una nuova sfida per lui e saremo tristi di vederlo andare via, ma gli auguriamo tutto il meglio per il futuro“.

Il team principal della Red Bull ha però definito “prematuro” l’annuncio dell’Aston Martin: “Sicuramente è un grande momento, ma magari avrebbero potuto aspettare che finisse il suo contratto con la Red Bull“. Allo stato attuale, però, la priorità per il team di Milton Keynes è la lotta per il Mondiale, con Verstappen insidiato da Norris: “Il vantaggio di Max è importante, ma non puoi dare nulla per scontato con otto gare da disputare e delle sprint“.