F1, Hamilton: “Il mio sogno è quello di ritirarmi da campione del mondo”

Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco ‘Bild’, ha parlato delle proprie ambizioni in vista dei suoi ultimi anni di carriera nel circus: “Il mio sogno, come quello di ogni atleta, è quello di ritirarmi da campione del mondo. Non ho ancora parlato di rinnovo con la Mercedes, siamo sempre stati in viaggio e non abbiamo avuto il tempo. Ci sono delle mattine in cui mi sveglio con la sensazione di non voler più correre e di fare altro, ma penso che resterò in questo ambiente anche in futuro. Ad oggi il motorsport non è la cosa più importante, da quando ho compiuto trenta anni ho capito che amici e famiglia hanno un valore più alto”.