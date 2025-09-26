Per Lewis Hamilton è un momento particolarmente difficile e la Formula 1 si stringe intorno a lui

Grande apprensione in casa Ferrari per il momento particolarmente complicato vissuto da Lewis Hamilton.

Questa volta però si va oltre la pista e si tocca la sfera personale di un pilota che ha scritto pagine di storia indelebile del motorsport. I sette titoli in bacheca, i trionfi con la Mercedes, i record accumulati anno dopo anno sono niente davanti al dramma che sta vivendo in queste ore il campione britannico.

Tutta la Formula 1 si stringe intorno al suo fuoriclasse, costretto a saltare i test Pirelli per stare vicino a chi gli ha conquistato un pezzo di cuore. La notizia è arrivata ieri ed oggi sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti che non lasciano certo pensare a nulla di buono: Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, è in coma. Alle prese con una brutta polmonite, l’animale è stato sedato ed ora si aspetterà il risveglio per capire le sue condizioni.

Hamilton, paura per Roscoe: le sue condizioni

Lo stesso Hamilton ha voluto aggiornare i suoi tifosi sulle condizioni di Roscoe, il cane che da anni lo accompagna in giro per il mondo sui vari circuiti.

Il pilota tramite Instagram ha comunicato gli ultimi aggiornamenti sulla salute del cane, ricoverato ormai da qualche giorno. “Per favore, abbiate un pensiero per Roscoe – il suo messaggio arrivato in mattinata -. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e non riusciva a respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo, ma mentre lo controllavano il suo cuore si è fermato”.

Il numero 44 della Ferrari ha poi continuato: “I veterinari sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà. Domani proviamo a svegliarlo”. Quindi Hamilton conclude: “Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno”. Un messaggio pieno di amore, dal quale trapela la grande apprensione che c’è nel pilota per il suo amico a quattro zampe.

Già ieri Hamilton aveva raccontato la disperazione per la salute di Roscoe, parlando di ore delicate. Saranno molto difficili da far passare quelle che verranno con la Formula 1 che si stringe intorno al suo campione che vive un momento personale terribile e prega affinché le notizie che arriveranno domani siano positive.