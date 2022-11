Ufc 282, grave infortunio per Jiri Prochazka: Blachowicz-Ankalev main event, c’è Pimblett

di Mattia Zucchiatti 37

“Jiri Prochazka ha subito un grave infortunio alla spalla e, per rispetto degli atleti e della divisione, lascerà il titolo vacante”. Lo ha reso noto la Ufc in vista dell’evento Ufc 282 e del main event, cancellato, tra Prochazka e Glover Teixeira. Cambia quindi il programma: Jan Blachowicz sfiderà Magomed Ankalaev nel nuovo main event per il titolo vacante dei pesi massimi leggeri. Nel co main event occhi puntati sulla stella di Liverpool Paddy Pimblett pronto a sfidare Jared Gordon.