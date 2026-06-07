World taekwondo Grand Prix, il gran finale a Roma: segui l’evento su Sportface TV

Il world taekwondo Grand Prix oggi vivrà la sua giornata finale a Roma: grande attesa per le prestazioni di Vito Dell’Aquila su Sportface TV

Sono stati giorni fantastici e ricchi di emozioni nella cornice meravigliosa di Roma. Il Grand Prix 2026 vivrà oggi il suo gran finale, chiudendo i battenti con un programma che promette scintille e, ancora una volta, con gli italiani che vogliono essere protagonisti.

Sotto i riflettori di Viale del Foro Italico, dopo l’argento di Simone Alessio di ieri, ci sarà Vito Dell’Aquila. Il campione olimpico di Tokyo 2020, volto dell’intero movimento italiano e ambasciatore del taekwondo azzurro, scenderà in campo nella categoria -58 kg con la fame di chi vuole lasciare la sua firma davanti al pubblico di casa.

Accanto a Vito, un parterre di stelle che racconta il valore di questa manifestazione, che ha raccolto grandi consensi tra tutti gli appassionati. Ci sarà Abderrahman Touiar, reduce dall’argento conquistato agli Europei di Monaco, pronto a dimostrare che la sua stella è in ascesa.

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In gara anche Andrea Conti, mentre nel -49 kg femminile i riflettori saranno tutti per Lucrezia Maloberti, giovane talento chiamato a misurarsi con le migliori del circuito.

Il programma di oggi su Sportface TV: le ultime competizioni e la cerimonia di chiusura

Alle 16:30, dopo le operazioni di peso, sono previste semifinali, finali e victory cerimonies W-49 kg e M-58 kg.

Ma il Roma Grand Prix non è solo competizioni di altissimo livello. Alle ore 21, su Viale del Foro Italico, andrà in scena la spettacolare cerimonia di chiusura: un momento che unirà tutte le anime del taekwondo mondiale nella Capitale. L’evento sarà visibile ancora una volta sulla piattaforma Sportface TV, disponibile sia per dispositivi Android, sia su iOS.