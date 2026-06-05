Taekwondo, Roma Grand Prix: spettacolo al Foro Italico, tutti i replay su Sportface

Il Roma Grand Prix 2026 è entrato nel vivo nella giornata di oggi al Foro Italico con sfide cruciali anche per i Giochi di Los Angeles 2028. Rivivi le emozioni e guarda i replay integrali della giornata sulla nostra piattaforma Sportface.

Simone Alessio e la magia del Foro Italico

Il Foro Italico è in questi giorni il centro del Taekwondo del nostro Paese. La cornice romana dopo aver ospitato il tennis mondiale, ha lasciato spazio al Taekwondo ed ad una grande festa dello sport.

Il torneo giovanile Kim & Liù ha infatti fatto registrare la partecipazione di circa 2000 bambini. Tra loro, la presenza di 7 bambine rifugiate siriane dalla Giordania che evidenziano il valore inclusivo della disciplina marziale. La giornata di oggi, inoltre, ha anche coinvolto il progetto TaekwondOver per gli atleti over 65. Nel pomeriggio poi la graditissima visita di Giovanni Malagò che ha assistito alle gare nell’impianto ribadendo la centralità internazionale del torneo.

I risultati azzurri e i prossimi incontri

Dopo l’argento conquistato da Antonino Bossolo nel Para Taekwondo, grande attesa per Simone Alessio, pronto a combattere domani nella nuova categoria +80 kg.

L’azzurro, numero 1 del ranking mondiale e bronzo a Parigi 2024, ha cerchiato in rosso la tappa di domani come punto di partenza ufficiale verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La competizione romana infatti, per la prima volta, assegna punti fondamentali per il ranking olimpico.

Per quanto riguarda i risultati della giornata di oggi, Anna Frassica ha raggiunto gli ottavi di finale nella categoria -57 kg. L’azzurra ha superato la bosniaca Ada Avdagic ai sedicesimi, perdendo poi contro l’australiana Gabriella Blewitt.

Si sono fermati ai sedicesimi Giulia Maggiore nei -67 kg, Angelo Mangione ed Emanuele Vittorio Maturo, entrambi impegnati nella categoria -80 kg.

Il calendario sportivo prosegue con l’esordio di Simone Alessio, affiancato da Ludovico Iurlaro nei -68 kg e da Mattia Molin nei +80 kg.

Domenica il Grand Prix si chiude con il campione olimpico Vito Dell’Aquila nei -58 kg e con la cerimonia finale.

Per rivivere la giornata di oggi, tutti gli incontri e le fasi salienti della manifestazione capitolina sono già disponibili on demand.

Gli spettatori possono accedere facilmente alla nostra piattaforma Sportface per guardare i replay completi di tutti gli incontri e seguire l’intero percorso agonistico della squadra nazionale italiana.