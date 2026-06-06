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Federazioni Taekwondo

Taekwondo, il Grand Prix di Roma entra nel vivo: il programma di oggi è visibile su Sportface TV

Lorenzo De Angelis
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Roma para taekwondo Grand Prix
Roma Para Taekwondo Grand Prix - sportface.it

Il Rome 2026 World Taekwondo Gran Prix prosegue oggi, sabato 6 giugno, nella cornice del Foro Italico. Dopo l’apertura dedicata al Para Taekwondo e la prima giornata del Grand Prix Olimpico, la rassegna romana entra in una fase centrale del programma. L’evento riunisce alcuni dei migliori atleti del ranking olimpico mondiale e può essere seguito su Sportface TV.

Le categorie in gara oggi

Il programma odierna del Grand Prix Olimpico prevede tre categorie: +67 kg femmine, -68kg maschile e +80kg maschile. Come da format della competizione, gli incontri si disputano con il sistema Best of 3, con due riunì da due minuti e un eventuale terzo round in caso di parità.

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A Roma sono presenti i migliori specialisti internazionali, selezionati in base al ranking olimpico World Taekwondo, in una manifestazione di grado G-6 che assegna punti preziosi per le classifiche mondiali e olimpiche.

Finali in serata e grande festival del taekwondo

La parte più attesa della giornata arriverà nella sessione serale, prevista dalle 17.30 alle 20.30, con semifinali, finali e cerimonie di premiazione. Il programma romano non vive però solo del Grand Prix: al Foro italico prosegue anche il Torneo Kim e Liù, dedicato ai più giovani, mentre resta attiva la postazione dimostrativa di Virtual Taekwondo, aperta al pubblico dalle 10.00 alle 17.00.

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Grand Prix di Roma, in serata le finali (Taekwondo Italia) – Sportface.it

Roma diventa così il centro del taekwondo mondiale e italiano: campioni, giovani promesse e innovazione nello stesso evento.

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